Тела расстрелянных из танка работников Укрпочты, развозивших пенсии на Запорожье, удалось забрать - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Запорожской области спасатели деблокировали и доставить в морг тела погибших работников Укрпочты, развозивших пенсии, из автомобиля, который обстреляли из российского танка еще 5 марта. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.
Что случилось
В субботу, 5 марта, в Запорожской области военные РФ на танке обстреляли и переехали автомобиль Укрпочты, в котором находились люди. Они развозили пенсии и почту по маршруту, который проходит через населенные пункты Орехов, Омельник, Егоровка и Новоселовка.
В результате мужчина и женщина погибли на месте.
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"Из-за обстрелов и прохождения в этой местности военной техники оккупантов, спасатели только 7 марта деблокировали тела погибших и доставили их в морг города Орехов", - указали в местном управлении ГСЧС.
От ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области привлекалась 1 единица техники и 3 человека личного состава.