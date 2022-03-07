Тіла розстріляних з танка працівників Укрпошти, які розвозили пенсії на Запоріжжі, вдалося забрати - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Запорізькій області рятувальники деблокували і доставити до моргу тіла загиблих працівників Укрпошти, які розвозили пенсії, з авто, який обстріляли з російського танку ще 5 березня. Про це повідомили у ГУ ДСНС в області, пише УНН.
Що сталося
В суботу, 5 березня, в Запорізькій області військові РФ на танку обстріляли та переїхали автомобіль Укрпошти, в якому знаходилися люди. Вони розвозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населенні пункти Оріхів, Омельник, Єгорівка та Новоселівка.
Внаслідок цього чоловік та жінка загинули на місці.
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"Через обстріли та проходження в цій місцевості військової техніки окупантів, рятувальники лише 7 березня деблокували тіла загиблих та доставили їх до моргу міста Оріхів", - вказали в місцевому управліні ДСНС.
Від ГУ ДСНС України у Запорізькій області залучалась 1 одиниця техніки та 3 особи особового складу.