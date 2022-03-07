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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Тіла розстріляних з танка працівників Укрпошти, які розвозили пенсії на Запоріжжі, вдалося забрати - ДСНС

Тіла розстріляних з танка працівників Укрпошти, які розвозили пенсії на Запоріжжі, вдалося забрати - ДСНС

Київ • УНН

 • 48904 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. У Запорізькій області рятувальники деблокували і доставити до моргу тіла загиблих працівників Укрпошти, які розвозили пенсії, з авто, який обстріляли з російського танку ще 5 березня. Про це повідомили у ГУ ДСНС в області, пише УНН

Що сталося

В суботу, 5 березня, в Запорізькій області військові РФ на танку обстріляли та переїхали автомобіль Укрпошти, в якому знаходилися люди. Вони розвозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населенні пункти Оріхів, Омельник, Єгорівка та Новоселівка.

Внаслідок цього чоловік та жінка загинули на місці.

Цитата

"Через обстріли та проходження в цій місцевості військової техніки окупантів, рятувальники лише 7 березня деблокували тіла загиблих та доставили їх до моргу міста Оріхів", - вказали в місцевому управліні ДСНС.

Від ГУ ДСНС України у Запорізькій області залучалась 1 одиниця техніки та 3 особи особового складу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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