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Те, кто ежедневно помогает нуждающимся и защитникам, должны быть в приоритете - глава Совета Федерации иудейских общин Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Благотворительные фонды и организации, деятельность которых заключается в ежедневной помощи нуждающимся украинцам, нашим согражданам в беде и защитникам, которые защищают Украину от российских агрессоров, должны иметь приоритетное право на первоочередное рассмотрение любых проблем, связанных с их деятельностью. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал глава Федерации иудейских общин Украины и председатель ее Совета Меир Стамблер.

Цитата

«Благотворительные фонды и организации, вообще любые благотворители, которые ежедневно в эти тяжелые для нашей Украины времена помогают нуждающимся, тем, кто оказался в трудном положении и, несомненно, тем, кто ежедневно собственными жизнями защищают нашу страну от российских агрессоров, должны иметь приоритетное право на первоочередное рассмотрение любых проблем, связанных с их деятельностью”, - считает он.

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И это, уверен Меир Стамблер, касается любых проблем, которые возникают у благотворителей в их деятельности: будь то вопросы к власти или любые другие проблемы в их общественно важной деятельности. В частности, по его мнению, это касается и законодательных коллизий, таких, как, например, получение каких-либо выплат или компенсаций. Поэтому, комментируя ситуацию, в которой оказались многие благотворительные структуры из-за решения Нацбанка о ликвидации банка “Конкорд”, он выразил уверенность в том, что благотворители не могут ожидать очереди на вывод средств вместе, например, с другими юридическими лицами.

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“Это несправедливо и, прежде всего, в отношении тех, кто ежедневно получает такую важную помощь, будь то лекарства, продукты питания или экипировка для наших защитников. Так не должно быть”, - подчеркнул глава Федерации иудейских общин Украины и председатель ее Совета Меир Стамблер.

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Напомним

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества “АКБ “Конкорд” с 1 августа 2023 года.

Совладелица банка “Конкорд” Елена Соседка в сообщении на своей странице в Facebook отметила, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели.

В свою очередь, ее сестра, Юлия Соседка, которая также является совладелицей банка, отметила, что ConcordBank впервые в истории Украины сделает процедуру ликвидации финучреждения максимально прозрачной.

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