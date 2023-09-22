Ті, хто щоденно допомагає нужденним та захисникам, повинні бути у приоритеті - голова Ради Федерації іудейських громад України

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«Благодійні фонди й організації, взагалі будь-які благодійники, які щоденно у ці важкі для нашої України часи допомогають нужденним, тим, хто опинився у скрутному становищі та, безсумнівно, тим, хто щоденно власними життями боронять нашу країну від російських агресорів, повинні мати пріоритетне право на першочерговий розгляд будь-яких проблем, що пов'язані з їхньою діяльністю”, - вважає він.

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І це, впевнений Меїр Стамблер, стосується будь-яких проблем, які виникають у благодійників у їхній діяльності: чи то питання до влади, чи будь-які інші проблеми у їхній суспільно важливій діяльності. Зокрема, на його думку, це торкається й законодавчих колізій, таких, як, наприклад, отримання будь-яких виплат чи компенсацій. Тому, коментуючи ситуацію, у якій опинилися багато благодійних структур через рішення Нацбанку про ліквідацію банку “Конкорд”, він висловив впевненість у тому, що благодійники не можуть очікувати черги на виведення коштів разом, наприклад, з іншими юридичними особами.

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“Це несправедливо й, насамперед, щодо тих, хто щоденно отримує таку важливу допомогу, чи то ліки, продукти харчування чи екіпірування для наших захисників. Так не має бути”, - підкреслив очільник Федерації іудейських громад України та голова її Ради Меїр Стамблер.

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Нагадаємо

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства “АКБ “Конкорд” з 1 серпня 2023 року.

Співвласниця банку “Конкорду” Олена Сосєдка у повідомленні на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні.

Своєю чергою, її сестра, Юлія Сосєдка, яка також є співвласницею банку, зазначила, що ConcordBank вперше в історії України зробить процедуру ліквідації фінустанови максимально прозорою.