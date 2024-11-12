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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

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Группа White Stripes отказалась от иска о защите авторских прав относительно использования их песни «Seven Nation Army» в кампании Трампа. Решение принято менее чем через неделю после победы Трампа на выборах.

Ранее музыканты протестовали против использования их музыки в президентской кампании Дональда Трампа. Впрочем судебный процесс по авторским правам стоит дорого, и рассмотрение дела заняло бы годы.

Пишет УНН со ссылкой на Billboard.

Детали

Менее чем через неделю после победы Дональда Трампа на президентских выборах группа White Stripes отказалась от иска о защите авторских прав относительно использования в президентской кампании республиканцев песни "Seven Nation Army" без лицензии.

Адвокаты White Stripes подали ходатайство об отказе в иске в воскресенье. В своем ходатайстве, состоящем из одного предложения, представители музыкальной группы просят прекратить дело "без ущерба", - то есть судебный процесс теоретически может быть открыт снова в какой-то момент в будущем.

На прошлой неделе Джек Уайт пожаловался на убедительную победу Трампа в заметке в Instagram.

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Он написал: "Трамп выиграл народное голосование. Конец истории. Американцы выбрали известного и явного фашиста, и теперь Америка получит то, что этот начинающий диктатор хочет совершить отныне"

Напомним,

Круизная компания Villa Vie Residences представила пакеты "Skip Forward", предлагающие четырехлетнее путешествие на борту лайнера Villa Vie Odyssey для тех, кто хочет переждать президентство Дональда Трампа, посетив 140 стран на всех континентах. 

Голливудские сценаристы официально прекратили забастовку, однако соглашение еще не одобрено. Профсоюзы изучают предложения27 сентября 2023, 07:13 • 167604 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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