The New York Times: Трамп назвал неразумными тех, кто советовал ему не звонить Путину

По словам источников издания, во время беседы лидеров речь зашла о сотрудниках администрации США, которые советовали Трампу не говорить по телефону с Путиным. Как утверждает газета, президент США в данном разговоре отозвался об указанных лицах следующим образом: “Это глупые люди, их не следует слушать”. Американский лидер также высказался за улучшение отношений между странами.

Ранее Трамп сообщил, что поздравил Путина с победой на президентских выборах. Пресс-служба Кремля проинформировала, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Сообщалось, что лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы. В Кремле отметили, что “в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях”.

Как сообщал УНН, власти КНР запретили китайским СМИ выступать с резкой критикой Трампа.