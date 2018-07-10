The New York Times: Трамп назвав нерозумними тих, хто радив йому не дзвонити Путіну

За словами джерел видання, під час бесіди лідерів мова зайшла про співробітників адміністрації США, які радили Трампу не говорити по телефону з Путіним. Як стверджує газета, президент США в даній розмові відгукнувся про зазначених осіб в такий спосіб: “Це дурні люди, їх не слід слухати”. Американський лідер також висловився за поліпшення відносин між країнами.

Раніше Трамп повідомив, що привітав Путіна з перемогою на президентських виборах. Прес-служба Кремля поінформувала, що бесіда відбулася за ініціативою американської сторони. Повідомлялося, що лідери обговорили розвиток взаємодії двох країн і актуальні міжнародні питання. У Кремлі відзначили, що “в цілому розмова мала конструктивний, діловий характер і був орієнтована на подолання проблем, що накопичилися в російсько-американських відносинах”.

Як повідомляв УНН, влада КНР заборонила китайським ЗМІ виступати з різкою критикою Трампа.