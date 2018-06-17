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The New York Times: Торговая война США наносит ущерб мировой экономике

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Угроза развязывания администрацией действующего президента США Дональда Трампа полномасштабной торговой войны вызвала серьезные негативные последствия для мировой экономики. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times, передает УНН.

“В то время, как администрация Трампа вводит пошлины для союзников и соперников, провоцируя широкие меры, нарушается мировая торговля, появляются признаки напряженности, которая может осложнить экономическое развитие”, — отмечается в материале. “В свете расширения конфликта замедляются поставки через порты и грузовые терминалы аэропортов по всему миру. Стоимость важнейшего сырья растет. На фабриках от Германии в Мексику заказы сокращаются, и откладываются капиталовложения”, — подчеркивает издание.

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В публикации приводятся данные Международной ассоциации воздушного транспорта, согласно которым объемы грузовых авиаперевозок в течение первых трех месяцев этого года снизились. При этом в течение двух лет до этого они росли.

Газета также приводит слова директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на этот счет. “Давайте не будем недооценивать макроэкономический ущерб, — отметила она, говоря о возможных последствиях торговых войн. — Он будет серьезным не только, если США примут меры, но, особенно, если другие осуществят соответствующие шаги, в первую очередь, те, кто будет затронут в наибольшей степени, в частности, Канада, Европа и Германия”.

Как ранее сообщал УНН, администрация президента США Дональда Трампа официально объявила о введении тарифов на импортируемые китайские товары на сумму в 50 млрд долларов. В свою очередь Китай заявил о том, что немедленно наложит на американские товары штрафные пошлины в размере 25%.

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигает, по его словам, 500 млрд долларов в год. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению США, торговой политики Пекина, которая, в частности, заключается в принуждении американских компаний до передачи их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям.

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