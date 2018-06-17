The New York Times: торгова війна США завдає шкоди світовій економіці

“У той час, як адміністрація Трампа вводить мита щодо союзників та суперників, провокуючи широкі заходи у відповідь, порушується світова торгівля, з’являються ознаки напруженості, яка може ускладнити економічний розвиток”, — наголошується в матеріалі. “У світлі розширення конфлікту сповільнюються поставки через порти і вантажні термінали аеропортів по всьому світу. Вартість найважливішої сировини зростає. На фабриках від Німеччини до Мексики замовлення скорочуються, і відкладаються капіталовкладення”, — підкреслює видання.

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У публікації наводяться дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту, згідно з якими обсяги вантажних авіаперевезень протягом перших трьох місяців цього року знизилися. При цьому, протягом двох років до цього вони росли.

Газета також наводить слова директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард на цей рахунок. “Давайте не будемо недооцінювати макроекономічний збиток, — зазначила вона, говорячи про можливі наслідки торгових воєн. — Він буде серйозним не тільки, якщо США вживуть заходів, але, особливо, якщо інші здійснять відповідні кроки, у першу чергу, ті, хто буде торкнуться в найбільшою мірою, зокрема, Канада, Європа і Німеччина”.

Як раніше повідомляв УНН, адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно оголосила про запровадження тарифів на імпортовані китайські товари на суму в 50 млрд доларів. У свою чергу Китай заявив про те, що негайно накладе на американські товари штрафні мита в розмірі 25%.

Трамп уже неодноразово заявляв, що йому не подобається дефіцит у торгівлі з Китаєм, що досягає, за його словами, 500 млрд доларів на рік. Він підписав 22 березня меморандум, який передбачає застосування комплексу заходів проти нечесної, на думку США, торгової політики Пекіна, яка, зокрема, полягає в примусі американських компаній до передачі їх технологій та інтелектуальної власності китайським підприємствам.