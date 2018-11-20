The Hill: У Трампа появился новый политический оппонент

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106005 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112253 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 149480 просмотра

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7 марта, 17:42 • 144206 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136335 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128156 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118083 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141644 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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The Hill: У Трампа появился новый политический оппонент

The Hill: У Трампа появился новый политический оппонент

Киев  •  УНН

 • 10312 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В 45-го президента США Дональда Трампа появился новый политический противник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Новым объектом критики Трампа стал отставной адмирал Уильям Гарри Макрейвен, который руководил операцией “Копье Нептуна” по ликвидации Усамы бен Ладена. В воскресенье Макрейвен заявил, что нападки Трампа на прессу стали “самой большой угрозой демократии” в его жизни.

В свою очередь американский президент раскритиковал политические страсти военного и заявил, что США могли бы захватить бен Ладена ранее.

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“Копье Нептуна” — кодовое название специальной операции, в результате которой был ликвидирован основатель и первый эмир международной исламистской террористической организации “Аль-Каида”, которая взяла на себя ответственность за масштабные теракты 11 сентября 2001 года и взрывы посольств США в Африке в 1998 году, как и за ряд других атак на военные и гражданские цели по всему миру. Президент США Барак Обама публично сообщил 1 мая 2011 года, что бен Ладен был убит небольшой группой SEAL после 40-минутной перестрелки в Абботтабаде (Пакистан). Операция была проведена 20-25 военнослужащими спецподразделения DEVGRU (известного как SEAL Team Six), входящий в состав SEAL, команды 160-го авиаполка спецопераций, которые находились в подчинении Объединенного командования специальных операций, в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США.

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После завершения атаки американские военные доставили тело бен Ладена в Афганистан для идентификации, а затем похоронили его в море в тот же день. Это произошло на борту авианосца “Карл Винсон”, несущего службу в северной части Аравийского моря.

По свидетельствам официальных представителей Макрейвен выполнял ключевую роль в подготовке, организации и выполнении операции “Копье Нептуна” — специальной операции “морских котиков”, что привело к смерти Усамы бин Ладена. Директор ЦРУ Леон Панетта лично поручил организацию атаки Макрейвен, который работал почти исключительно в контртеррористических операциях и разработке стратегии с 2001 года.

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