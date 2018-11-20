The Hill: У Трампа з'явився новий політичний опонент

Новим об’єктом критики Трампа став відставний адмірал Вільям Гаррі Макрейвен, який керував операцією “Спис Нептуна” з ліквідації Осами бен Ладена. У неділю Макрейвен заявив, що нападки Трампа на пресу стали “найбільшою загрозою демократії” у його житті.

У свою чергу американський президент розкритикував політичні пристрасті військового та заявив, що США могли б захопити бен Ладена раніше.

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“Спис Нептуна” — кодова назва спеціальної операції, в результаті якої був ліквідований засновник та перший емір міжнародної ісламістської терористичної організації “Аль-Каїда”, що взяла на себе відповідальність за наймасштабніші теракти 11 вересня 2001 року та вибухи посольств США в Африці у 1998 році, як і за ряд інших атак на військові та цивільні цілі по всьому світу. Президент США Барак Обама публічно повідомив 1 травня 2011 року, що бен Ладен був убитий невеликою групою SEAL після 40-хвилинної перестрілки в Абботтабаді (Пакистан). Операція була проведена 20-25 військовослужбовцями спецпідрозділу DEVGRU (відомого як SEAL Team Six), що входить до складу SEAL, команди 160-го авіаполку спецоперацій, які знаходилися в підпорядкуванні Об’єднаного командування спеціальних операцій, у співпраці з Центральним розвідувальним управлінням США.

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Після завершення атаки американські військові доставили тіло бен Ладена в Афганістан для ідентифікації, а потім поховали його в морі в той же день. Це відбулося на борту авіаносця “Карл Вінсон”, що несе службу в північній частині Аравійського моря.

За свідоцтвами офіційних представників Макрейвен виконував ключову роль в підготовці, організації і виконанні операції “Спис Нептуна” — спеціальній операції “морських котиків”, що призвела до смерті Осами бін Ладена. Директор ЦРУ Леон Панетта особисто доручив організацію атаки Макрейвену, який працював майже виключно в контртерористичних операціях і розробці стратегії з 2001 року.