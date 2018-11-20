The Hill: У Трампа з'явився новий політичний опонент
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У 45-го президента США Дональда Трампа з’явився новий політичний супротивник. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Hill.
Новим об’єктом критики Трампа став відставний адмірал Вільям Гаррі Макрейвен, який керував операцією “Спис Нептуна” з ліквідації Осами бен Ладена. У неділю Макрейвен заявив, що нападки Трампа на пресу стали “найбільшою загрозою демократії” у його житті.
У свою чергу американський президент розкритикував політичні пристрасті військового та заявив, що США могли б захопити бен Ладена раніше.
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“Спис Нептуна” — кодова назва спеціальної операції, в результаті якої був ліквідований засновник та перший емір міжнародної ісламістської терористичної організації “Аль-Каїда”, що взяла на себе відповідальність за наймасштабніші теракти 11 вересня 2001 року та вибухи посольств США в Африці у 1998 році, як і за ряд інших атак на військові та цивільні цілі по всьому світу. Президент США Барак Обама публічно повідомив 1 травня 2011 року, що бен Ладен був убитий невеликою групою SEAL після 40-хвилинної перестрілки в Абботтабаді (Пакистан). Операція була проведена 20-25 військовослужбовцями спецпідрозділу DEVGRU (відомого як SEAL Team Six), що входить до складу SEAL, команди 160-го авіаполку спецоперацій, які знаходилися в підпорядкуванні Об’єднаного командування спеціальних операцій, у співпраці з Центральним розвідувальним управлінням США.
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Після завершення атаки американські військові доставили тіло бен Ладена в Афганістан для ідентифікації, а потім поховали його в морі в той же день. Це відбулося на борту авіаносця “Карл Вінсон”, що несе службу в північній частині Аравійського моря.
За свідоцтвами офіційних представників Макрейвен виконував ключову роль в підготовці, організації і виконанні операції “Спис Нептуна” — спеціальній операції “морських котиків”, що призвела до смерті Осами бін Ладена. Директор ЦРУ Леон Панетта особисто доручив організацію атаки Макрейвену, який працював майже виключно в контртерористичних операціях і розробці стратегії з 2001 року.