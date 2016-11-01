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The Guardian: состояния новой украинской политической элиты показывают, что они не лучше предшественников

Киев • УНН

 • 10632 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Обнародование электронных деклараций украинских чиновников и политиков, которое должно привести к большей открытости, только показало шокирующий разрыв между политическими элитами и простыми украинцами, что дает подозрения в том, что политические элиты не изменились за два года после свержения режима Виктора Януковича. Об этом пишет Тhe Guardian, передает УНН.

"Два года назад, как разъяренные положением вещей украинцы свергли режим Виктора Януковича и ворвались до его богатой резиденции под Киевом, украинские чиновники, задекларировав свои богатства в электронных декларациях, вызвали подозрение, что новая элита не лучше предыдущей", - говорится в статье .

В издании отмечают, что в декларациях, представленных украинскими политиками и чиновниками, показаны многочисленные раритеты, люксовые часы, яйца Фаберже и большие коллекции оружия, а один политик даже задекларировал церковь.

"Наиболее шокирует то, что украинские политики держат свои деньги не на банковских счетах, а наличными. Премьер-министр Владимир Гройсман задекларировал 1,2 млн. долл. и 460 тыс. евро наличности и коллекцию люксовых часов. Другие чиновники также задекларировали свои сотни тысяч долларов наличными. Нардеп Михаил Добкин задекларировал 1780 бутылок вина, а глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил в декларации, что он и его жена совместно владеют наличными на сумму более двух миллионов долларов, швейцарскими часами, бриллиантами и шубами ", - отмечают в издании.

Кроме того, одним из требований революции Достоинства было искоренение коррупции в стране. Президент П.Порошенко является миллионером, но он обещал новую, более прозрачную политику.

"Введение электронной системы декларирования было одним из условий от ЕС для визовой либерализации. Порошенко назвал введение декларирования" действительно историческим событием "для внедрения открытости и прозрачности. Но, украинцы не с таким энтузиазмом восприняли обнародованные декларации. В обществе, где зарплата в среднем составляет менее 200 фунтов в месяц, богатство в декларациях лишь подчеркивает огромную пропасть между политической элитой и среднестатистическими украинцами, которые значительно беднее ", - отметили в Тhe Guardian.

"Было также недовольство и тем, что при таких проявлениях богатства чиновников и политиков, в то же время тысячи украинцев рискуя своей жизнью в войне с поддерживаемыми Россией сепаратистами на Востоке Украины, получают низкие зарплаты. Ключевым индикатором теперь станет то, как те обнародованные декларации понадобятся в борьбе с искоренением коррупции ", - подытожило издание.

Напомним, анализ электронной деклараций свидетельствует, что наличными и на счетах в банках у народных депутатов и чиновников находится более 12,7 млрд грн

Украинские Национальные Новости

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