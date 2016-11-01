The Guardian: статки нової української політичної еліти показують, що вони не кращі за попередників

"Два роки по тому, як розлючені станом речей українці повалили режим Віктора Януковича та увірвалися до його багатої резиденції біля Києва, українські чиновники, задекларувавши свої багатства в електронних деклараціях, викликали підозру, що нова еліта не краща за попередню", - йдеться в статті.

У виданні зазначають, що в деклараціях, які були подані українськими політиками та урядовцями, показані численні раритети, люксові годинники, яйця Фаберже та великі колекції зброї, а один політик навіть задекларував власну церкву.

"Найбільш шокує те, що українські політики тримають свої гроші не на банківських рахунках, а готівкою. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман задекларував 1,2 млн дол. та 460 тис. євро готівки і колекцію люксових годинників. Інші чиновники також задекларували свої сотні тисяч доларів у готівці. Нардеп Михайло Добкін задекларував 1780 пляшок вина, а глава Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив у декларації, що він і його дружина спільно володіють готівкою на суму понад два мільйони доларів, швейцарськими годинниками, діамантами і шубами", - зазначають у виданні.

Крім того, однією з вимог Революції Гідності було викорінення корупції в країні. Президент П.Порошенко є мільйонером, але він обіцяв нову, більш прозору політику.

"Запровадження електронної системи декларування було однією з умов від ЄС для візової лібералізації. Порошенко назвав запровадження декларування "дійсно історичною подією" для запровадження відкритості та прозорості. Але, українці не з таким ентузіазмом сприйняли оприлюднені декларації. У суспільстві, де зарплата в середньому становить менше 200 фунтів на місяць, багатство в деклараціях лише підкреслює величезну прірву між політичною елітою і середньостатистичними українцями, які значно бідні", - наголосили в Тhe Guardian.

"Було також невдоволення і тим, що при таких проявах багатства чиновників та політиків, у той же час тисячі українців ризикуючи своїм життям у війні з підтримуваними Росією сепаратистами на Сході України, отримують низькі зарплати. Ключовим індикатором тепер стане те, як ті оприлюднені декларації знадобляться у боротьбі з викоріненням корупції", - підсумувало видання.

Нагадаємо, аналіз е-декларацій свідчить, що готівкою та на рахунках у банках в народних депутатів та урядовців перебуває понад 12,7 млрд грн