Тесты на выявление коронавируса доступны только в США - МОЗ

"На коронавирус (проверить - ред.) возможность есть только в центре CDC онлайн-диагностики, путем пулимеразной цепной реакции. В Украине и других странах, кроме США, эти тесты пока недоступны", - сказал Добров.

Напомним, как сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, в конце этой недели или в начале следующей в Укране появятся тест-системы для менее длительного диагностирования коронавируса.