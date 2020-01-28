Тесты на выявление коронавируса доступны только в США - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Сейчас тексты на выявление коронавируса у человека доступны только в США. Об этом во время пресс-брифинга на тему: "О ситуации по коронавирусной инфекции 2019-nCoV" сообщил член экспертной группы оперативного штаба Минздрава, врач-анестезиолог Сергей Добров.
"На коронавирус (проверить - ред.) возможность есть только в центре CDC онлайн-диагностики, путем пулимеразной цепной реакции. В Украине и других странах, кроме США, эти тесты пока недоступны", - сказал Добров.
Напомним, как сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, в конце этой недели или в начале следующей в Укране появятся тест-системы для менее длительного диагностирования коронавируса.