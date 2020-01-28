Тести на виявлення коронавірусу доступні лише у США - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Наразі тексти на виявлення коронавірусу у людини доступні лише у США. Про це під час пресбрифінгу на тему: "Про ситуацію щодо коронавірусної інфекції 2019-nCoV" повідомив член експертної групи оперативного штабу МОЗ, лікар-анестезіолог Сергій Добров.
"На коронавірус (перевірити - ред.) можливість є лише в центрі CDC онлайн-діагностики, шляхом пулімеразної ланцюгової реакції. В Україні та інших країнах, крім США, ці тести наразі недоступні", - сказав Добров.
Нагадаємо, як повідомив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль, в кінці цього тижня або на початку наступного в Украні з’являться тест-системи для менш тривалого діагностування коронавірусу.