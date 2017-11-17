Tesla представила свой первый электрогрузовик

По словам владельца компании Илона Маска, электрогрузовики, наряду с электрическими пассажирскими автомобилями, солнечными батареями для крыши и хранилищами энергии, - это еще один проект Tesla, позволяющий отказаться от углеводородного топлива. Маск не уточнил, сколько будет стоить новинка, но подчеркнул, что дизельные грузовики на один километр пути обходятся на 20 процентов дороже.

Запас хода электрогрузовика при полной загрузке в 40 тонн составляет 800 километров, отметил предприниматель. При этом дизельные грузовики могут проходить без дозаправки до 1600 километров. Место для водителя в трейлере Tesla находится посередине кабины, что позволяет компании сэкономить на производстве моделей с левым и правым рулем. Помимо грузовика, Илон Маск представил новый родстер, на рынке он должен появиться в 2020 году.

Напомним, Tesla претерпела наибольшие убытки за всю истории компании.