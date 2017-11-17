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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 3103 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 39869 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 61276 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 69326 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 72388 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60503 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 98382 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100703 просмотра

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Tesla представила свой первый электрогрузовик

Tesla представила свой первый электрогрузовик

Киев  •  УНН

 • 14530 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Американский производитель электромобилей Tesla представил свой первый электрогрузовик, производство которого должно начаться в 2019 году. Презентация состоялась в четверг, 16 ноября, в Калифорнии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам владельца компании Илона Маска, электрогрузовики, наряду с электрическими пассажирскими автомобилями, солнечными батареями для крыши и хранилищами энергии, - это еще один проект Tesla, позволяющий отказаться от углеводородного топлива. Маск не уточнил, сколько будет стоить новинка, но подчеркнул, что дизельные грузовики на один километр пути обходятся на 20 процентов дороже.

Запас хода электрогрузовика при полной загрузке в 40 тонн составляет 800 километров, отметил предприниматель. При этом дизельные грузовики могут проходить без дозаправки до 1600 километров. Место для водителя в трейлере Tesla находится посередине кабины, что позволяет компании сэкономить на производстве моделей с левым и правым рулем. Помимо грузовика, Илон Маск представил новый родстер, на рынке он должен появиться в 2020 году.

Напомним, Tesla претерпела наибольшие убытки за всю истории компании.

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