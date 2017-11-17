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Tesla представила свою першу електровантажівку

Tesla представила свою першу електровантажівку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Американський виробник електромобілів Tesla представив свою першу електровантажівку, виробництво якого має розпочатися в 2019 році. Презентація відбулася в четвер, 16 листопада, в Каліфорнії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

За словами власника компанії Ілона Маска, електровантажівка, поряд з електричними пасажирськими автомобілями, сонячними батареями для даху та сховищами енергії, - це ще один проект Tesla, що дозволяє відмовитися від вуглеводневого палива. Маск не уточнив, скільки буде коштувати новинка, але підкреслив, що дизельні вантажівки на один кілометр шляху обходяться на 20 відсотків дорожче.

Запас ходу електровантажівки при повному завантаженні в 40 тонн становить 800 кілометрів, зазначив підприємець. При цьому дизельні вантажівки можуть проходити без дозаправки до 1600 кілометрів. Місце для водія в трейлері Tesla знаходиться посередині кабіни, що дозволяє компанії заощадити на виробництві моделей з лівим і правим кермом.

Крім вантажівки, Ілон Маск представив новий родстер, на ринку він повинен з'явитися в 2020 році.

Нагадаємо, Tesla зазнала найбільших збитків за всю історію компанії.

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