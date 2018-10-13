Tesla подала заявку на регистрацию бренда текилы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Американская автомобильная компания-стартап из Кремниевой долины Tesla Motors может заняться производством текилы и подала заявку на регистрацию бренда Teslaquila в ведомство по патентам и товарным знакам США, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные ведомства, передает УНН.
Как отмечает CNBC в заявке сказано, что Tesla “намерена использовать” это название для своего бренда, однако представители компании не ответили на запрос телеканала.
Название Teslaquila уже использовалась основателем Tesla Маск в первоапрельской шутке. Тогда он написал в Twitter, что компания обанкротилась, а сом он был найден рядом с автомобилем Tesla Model 3 в окружении бутылок текилы этого бренда.
Именно в апреле компания подала заявку на регистрацию бренда текилы в Ямайке, это могло быть сделано с целью не дать “перехватить” название, подчеркивает CNBC.
Как ранее информировал УНН, американская автомобильная компания-стартап из Кремниевой долины Tesla Motors находится в процессе приобретения участка земли в Китае для своего первого за пределами США предприятия по производству электромобилей.