Tesla подала заявку на реєстрацію бренду текіли

Як зазначає CNBC у заявці сказано, що Tesla “має намір використовувати” це назва для свого бренду, однак представники компанії не відповіли на запит телеканалу.

Назва Teslaquila вже використовувалася засновником Tesla Ілоном Маском у першоквітневому жарті. Тоді він написав у Twitter, що компанія збанкрутувала, а сам він був знайдений поряд із автомобілем Tesla Model 3 в оточенні пляшок текіли цього бренду.

Саме в квітні компанія подала заявку на реєстрацію бренду текіли в Ямайці, це могло бути зроблено з метою не дати “перехопити” назву, підкреслює CNBC.

Як раніше інформував УНН, американська автомобільна компанія-стартап із Кремнієвої долини Tesla Motors знаходиться в процесі придбання ділянки землі в Китаї для свого першого за межами США підприємства з виробництва електромобілів.