Tesla близька до покупки за 145 млн доларів ділянки землі під завод у Шанхаї

За його даними, Tesla — єдиний учасник аукціону на право придбати ділянку землі в Шанхаї за 145 млн доларів. Влада цього міста прийме рішення надати таке право американській компанії до кінця жовтня. Офіційно вся інформація про аукціон засекречена, уточнило агентство.

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В даний час єдине виробництво електромобілів Tesla розташоване у Фрімонті (штат Каліфорнія), акумуляторів — в Ріно (штат Невада). 10 липня компанія підписала в Шанхаї угоду про будівництво заводу з виробництва електромобілів у Китаї, який буде розташований у міському районі Ліньган недалеко від порту Яншань.

За даними газети “Ді і цайцзін жибао”, Tesla інвестує в будівництво підприємства з річним обсягом виробництва до 500 тис. автомобілів. Проект передбачає вкладення коштів не тільки у виробництво, але також у розробку і подальше просування продукції на місцевому ринку.

Як раніше інформував УНН, після оголошення Маска про плани викупу акцій Tesla федеральна Комісія з цінних паперів і бірж США почала перевірку. Відомство мало намір з’ясувати, чому Маск виступив із такою пропозицією в своєму Twitter, а не в офіційному документі, який повинен був бути переданий у регулюючий орган. Також повідомлялося, що комісія перевіряє, чи відповідало заяву Маска дійсності і чи достатньо у нього було коштів для здійснення операції з викупу акцій.

У кінці серпня бізнесмен повідомив, що відмовився від планів викупу акцій Tesla, однак розгляд припинено не було. Маск заявив, що судовий позов Комісії із цінних паперів і бірж проти нього “глибоко засмутив і розчарував” його. Регулятор, зокрема, просить суд заборонити Маску займати керівні пости у публічних акціонерних компаніях.

У кінці вересня на торговій сесії на Нью-йоркській фондовій біржі акції Tesla впали у ціні майже на 12%. 2 жовтня акції американської компанії-автовиробника за підсумками торгів на електронній біржі NASDAQ додали у вартості понад 17,3% (близько 45,9 доларів США), до позначки 310,7 за акцію.