Tesla близька до покупки за 145 млн доларів ділянки землі під завод у Шанхаї

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 53178 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 98471 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 137502 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 114508 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 106912 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112987 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137489 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75006 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83477 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 175749 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
80 %
750 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Вівторок в Україні буде неоднорідним: яку погоду слід очікувати українцям завтра

Вівторок в Україні буде неоднорідним: яку погоду слід очікувати українцям завтра

24 березня, 12:17 • 25771 перегляди
Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

24 березня, 12:23 • 40294 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 32724 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 25084 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

17:08 • 30530 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 137502 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137489 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 175749 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515035 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594672 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 4262 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 23802 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 25084 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 32724 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58677 перегляди
Актуальне
Tesla близька до покупки за 145 млн доларів ділянки землі під завод у Шанхаї

Tesla близька до покупки за 145 млн доларів ділянки землі під завод у Шанхаї

Київ • УНН

 • 10064 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Американська автомобільна компанія-стартап із Кремнієвої долини Tesla Motors знаходиться в процесі придбання ділянки землі в Китаї для свого першого за межами США підприємства з виробництва електромобілів. Про це повідомило в середу з посиланням на джерела Bloomberg, інформує УНН.

За його даними, Tesla — єдиний учасник аукціону на право придбати ділянку землі в Шанхаї за 145 млн доларів. Влада цього міста прийме рішення надати таке право американській компанії до кінця жовтня. Офіційно вся інформація про аукціон засекречена, уточнило агентство.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США вводять 10%-ві мита на товари із Китаю вартістю 200 млрд доларів

В даний час єдине виробництво електромобілів Tesla розташоване у Фрімонті (штат Каліфорнія), акумуляторів — в Ріно (штат Невада). 10 липня компанія підписала в Шанхаї угоду про будівництво заводу з виробництва електромобілів у Китаї, який буде розташований у міському районі Ліньган недалеко від порту Яншань.

За даними газети “Ді і цайцзін жибао”, Tesla інвестує в будівництво підприємства з річним обсягом виробництва до 500 тис. автомобілів. Проект передбачає вкладення коштів не тільки у виробництво, але також у розробку і подальше просування продукції на місцевому ринку.

Як раніше інформував УНН, після оголошення Маска про плани викупу акцій Tesla федеральна Комісія з цінних паперів і бірж США почала перевірку. Відомство мало намір з’ясувати, чому Маск виступив із такою пропозицією в своєму Twitter, а не в офіційному документі, який повинен був бути переданий у регулюючий орган. Також повідомлялося, що комісія перевіряє, чи відповідало заяву Маска дійсності і чи достатньо у нього було коштів для здійснення операції з викупу акцій.

У кінці серпня бізнесмен повідомив, що відмовився від планів викупу акцій Tesla, однак розгляд припинено не було. Маск заявив, що судовий позов Комісії із цінних паперів і бірж проти нього “глибоко засмутив і розчарував” його. Регулятор, зокрема, просить суд заборонити Маску займати керівні пости у публічних акціонерних компаніях.

У кінці вересня на торговій сесії на Нью-йоркській фондовій біржі акції Tesla впали у ціні майже на 12%. 2 жовтня акції американської компанії-автовиробника за підсумками торгів на електронній біржі NASDAQ додали у вартості понад 17,3% (близько 45,9 доларів США), до позначки 310,7 за акцію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,109.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,046.10
Ethereum
$2,084.26