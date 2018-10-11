Tesla близка к покупке за 145 млн долларов участки земли под завод в Шанхае

По его данным, Tesla — единственный участник аукциона на право приобрести участок земли в Шанхае за 145 млн долларов. Власти этого города примут решение предоставить такое право американской компании до конца октября. Официально вся информация об аукционе засекречена, уточнил агентство.

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В настоящее время единственное производство электромобилей Tesla расположено во Фримонте (штат Калифорния), а аккумуляторов — в Рино (штат Невада). 10 июля компания подписала в Шанхае соглашение о строительстве завода по производству электромобилей в Китае, который будет расположен в городском районе Линьган недалеко от порта Яншань.

По данным газеты “Ди и цайцзин жибао”, Tesla инвестирует в строительство предприятия с годовым объемом производства до 500 тыс. автомобилей. Проект предполагает вложение средств не только в производство, но также в разработку и дальнейшее продвижение продукции на местном рынке.

Как ранее информировал УНН, после объявления Маска о планах выкупа акций Tesla федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку. Ведомство намеревалось выяснить, почему Маск выступил с таким предложением в своем Twitter, а не в официальном документе, который должен был быть передан в регулирующий орган. Также сообщалось, что комиссия проверяет, соответствовало ли заявление Маска действительности и достаточно ли у него было средств для осуществления операции по выкупу акций.

В конце августа бизнесмен сообщил, что отказался от планов выкупа акций Tesla, однако рассмотрение прекращено не было. Маск заявил, что судебный иск Комиссии по ценным бумагам и биржам против него “глубоко огорчил и разочаровал” его. Регулятор, в частности, просит суд запретить Маску занимать руководящие посты в публичных акционерных компаниях.

В конце сентября на торговой сессии на Нью-йоркской фондовой бирже акции Tesla упали в цене почти на 12%. 2 октября акции американской компании-автопроизводителя по итогам торгов на электронной бирже NASDAQ прибавили в стоимости более 17,3% (около 45,9 долларов США), до отметки 310,7 за акцию.