Tesla подозревает двух бывших работников в масштабном "сливе" данных
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Двое бывших сотрудников Tesla стояли за утечкой данных, которая скомпрометировала личную информацию более 75 000 человек, включая персонал. Об этом заявил производитель электромобилей в правовом отчете, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Данные, разоблаченные в результате взлома, просочились в немецкое СМИ Handelsblatt, сообщил Стивен Элентух, офицер по вопросам конфиденциальности данных Tesla, в представлении в офис генерального прокурора штата Мэн.
Handelsblatt сообщила автопроизводителю, что она получила конфиденциальную информацию, которая включала идентификационную информацию, например имя, адрес, номер телефона и номера социального страхования, говорится в заявлении Tesla от 18 августа.
В то время Tesla идентифицировала сотрудников, которые “слили” данные, подала на них иски и изъяла их устройства, сообщила компания.
Компании в Соединенных Штатах обязаны’сообщать властям о нарушениях данных в определенном масштабе, и законодательство зависит от штата.
Ранее
В апреле стало известно, что группы сотрудников Tesla через внутренние системы обмена делились информацией о клиентах, включая видео и изображения, записанные с помощью автомобильных камер.