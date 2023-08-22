Tesla подозревает двух бывших работников в масштабном "сливе" данных

Детали

Данные, разоблаченные в результате взлома, просочились в немецкое СМИ Handelsblatt, сообщил Стивен Элентух, офицер по вопросам конфиденциальности данных Tesla, в представлении в офис генерального прокурора штата Мэн.

Handelsblatt сообщила автопроизводителю, что она получила конфиденциальную информацию, которая включала идентификационную информацию, например имя, адрес, номер телефона и номера социального страхования, говорится в заявлении Tesla от 18 августа.

В то время Tesla идентифицировала сотрудников, которые “слили” данные, подала на них иски и изъяла их устройства, сообщила компания.

Компании в Соединенных Штатах обязаны’сообщать властям о нарушениях данных в определенном масштабе, и законодательство зависит от штата.

Ранее

В апреле стало известно, что группы сотрудников Tesla через внутренние системы обмена делились информацией о клиентах, включая видео и изображения, записанные с помощью автомобильных камер.