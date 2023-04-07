ЗМІ: співробітники Tesla мали доступ до відео, записаних камерами авто
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Співробітники компанії Tesla щонайменше протягом трьох років мали доступ до відео, записаних камерами електроавтомобілів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Цитата
“Tesla запевняє мільйони власників електромобілів, що їхня приватність „є і завжди буде надзвичайно важливою для нас“. Камери, які вона вбудовує в автомобілі для допомоги під час водіння, зазначає компанія на своєму веб-сайті, „розроблені з нуля, щоб захистити вашу приватність“. Але в період між 2019 і 2022 роками групи співробітників Tesla приватно обмінювалися через внутрішню систему повідомлень іноді дуже інвазивними відео і зображеннями, записаними камерами автомобілів клієнтів, згідно з інтерв’ю Reuters з дев’ятьма колишніми співробітниками”, — йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що на деяких відео власники Tesla поставали у незручних ситуаціях.
“Один ексспівробітник розповів про відео, на якому чоловік підходив до автомобіля повністю оголеним”, — пише Reuters.
Крім цього співробітники поширювали відео зіткнень та епізодів дорожньої люті.
“На одному відео з 2021-го року Tesla швидко рухалася по житловому масиву й збила дитину на велосипеді. Дитина відлетіла в одну сторону, а велосипед — у іншу”, — зазначає агентство.
Нагадаємо
Tesla зобов'язали виплатити колишньому співробітнику 3,2 мільйона доларів за расизм.