СМИ: сотрудники Tesla имели доступ к видео, записанным камерами авто

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“Tesla уверяет миллионы владельцев электромобилей, что их приватность „является и всегда будет чрезвычайно важной для нас“. Камеры, которые она встраивает в автомобили для помощи во время вождения, отмечает компания на своем веб-сайте, „разработаны с нуля, чтобы защитить вашу приватность“. Но в период между 2019 и 2022 годами группы сотрудников Tesla частным образом обменивались через внутреннюю систему сообщений иногда очень инвазивными видео и изображениями, записанными камерами автомобилей клиентов, согласно интервью Reuters с девятью бывшими сотрудниками”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на некоторых видео владельцы Tesla представали в неловких ситуациях.

“Один экс-сотрудник рассказал о видео, на котором мужчина подходил к автомобилю полностью обнаженным”, — пишет Reuters.

Кроме этого сотрудники распространяли видео столкновений и эпизодов дорожной ярости.

“На одном видео из 2021-го года Tesla быстро двигалась по жилому массиву и сбила ребенка на велосипеде. Ребенок отлетел в одну сторону, а велосипед — в другую”, — отмечает агентство.

Напомним

Tesla обязали выплатить бывшему сотруднику 3,2 миллиона долларов за расизм.