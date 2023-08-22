Tesla підозрює двох колишніх працівників у масштабному “зливі” даних

Деталі

Дані, викриті в результаті злому, просочилися до німецького ЗМІ Handelsblatt, повідомив Стівен Елентух, офіцер з питань конфіденційності даних Tesla, у поданні до офісу генерального прокурора штату Мен.

Handelsblatt повідомила автовиробнику, що вона отримала конфіденційну інформацію, яка включала ідентифікаційну інформацію, як-от ім’я, адреса, номер телефону та номери соціального страхування, йдеться у заяві Tesla від 18 серпня.

У той час Tesla ідентифікувала співробітників, які “злили” дані, подала на них позови та вилучила їхні пристрої, повідомила компанія.

Компанії в Сполучених Штатах зобов’язані повідомляти владі про порушення даних у певному масштабі, і законодавство залежить від штату.

Раніше

У квітня стало відомо, що групи співробітників Tesla через внутрішні системи обміну ділились інформацією про клієнтів, включаючи відео та зображення, записані за допомогою автомобільних камер.