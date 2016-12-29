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Террориста "ДНР" будут судить в Запорожье

Террориста "ДНР" будут судить в Запорожье

Киев • УНН

 • 7183 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт по жителю Запорожской области по подозрению в участии в террористической организации "ДНР". Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Установлено, что весной 2014 г. мужчина стал участником одного из незаконных вооруженных военизированных подразделений террористической организации "Донецкая народная республика" - разведывательно-диверсионной группы под руководством боевика Козыренко А.В., более известного под позывным "Козырь", и принимал активное участие в боевых столкновениях с подразделениями Вооруженных сил Украины. В дальнейшем продолжил свою преступную деятельность на должности командира одного из взводов комендантского полка "министерства обороны "ДНР".

Кроме того, осенью 2015 г. по предварительному сговору с сотрудником местной милиции готовил совершение террористического акта - взрыва одного из детских магазинов в Днепрорудном.

Поскольку подозреваемый находится на временно неподконтрольной украинской власти территории, его будут судить заочно.

За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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