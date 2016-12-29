Терориста "ДНР" судитимуть в Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жителя Запорізької області за підозрою в участі у терористичній організації "ДНР". Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Встановлено, що навесні 2014 року чоловік став учасником одного з незаконних озброєних воєнізованих підрозділів терористичної організації “Донецька народна республіка” — розвідувально-диверсійної групи під керівництвом бойовика Козиренка А.В., більш відомого за позивним “Козир”, та приймав активну участь у бойових зіткненнях з підрозділами Збройних сил України. У подальшому продовжив свою злочинну діяльність на посаді командира одного із взводів комендантського полку “Міністерства оборони “ДНР”.
Окрім того, восени 2015 року за попередньою змовою зі співробітником місцевої міліції готував вчинення терористичного акту — підриву одного з дитячих магазинів у Дніпрорудному.
Оскільки підозрюваний перебуває на тимчасово непідконтрольній українській владі території, його судитимуть заочно.
За вчинення вказаних злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.