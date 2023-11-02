Срок эксплуатации энергоблока №1 Южноукраинской АЭС планируют продлить до 2033 года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В "Энергоатоме" принято решение о возможности продления долгосрочной безопасной эксплуатации энергоблока №1 Южно-Украинской АЭС еще на 10 лет. Изменения в лицензию будут внесены вскоре Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. Об этом сообщил президент ГП «Энергоатом» Петр Котин, передает УНН.
Цитата
«2 ноября 2023 года принято решение о возможности продления долгосрочной безопасной эксплуатации энергоблока №1 Южно-Украинской АЭС еще на 10 лет – до декабря 2033 года. Соответствующие изменения в лицензию вскоре будут внесены Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины», - сообщил Котин.
Детали
Вопрос обсуждался по итогам заседания Коллегии Госатомрегулирования, в частности рассматривалось состояние выполнения работ по обоснованию возможности дальнейшей долгосрочной эксплуатации энергоблока №1.
«Мы получили подтверждение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации этого энергоблока еще на 10 лет, в течение которых гарантированы ядерная и радиационная безопасность, защита персонала, населения и окружающей среды. Уникальность этого события в том, что впервые в Украине все необходимые процедуры и экспертизы для получения соответствующего заключения осуществлялись согласно западным стандартам и без длительного отключения энергоблока», - отметил Котин.
Также он отметил, что ранее, для проведения всех экспертиз и соблюдения процедур по принятию решения о возможности дальнейшей эксплуатации энергоблока любой из отечественных атомных электростанций энергоблок должен был быть остановлен на длительный срок – от 200 до 250 дней.
«На этот раз мы прошли все необходимые процедуры для продления срока эксплуатации первого энергоблока ЮАЭС сохраняя генерацию и обеспечивая электроэнергией Украину и украинцев. Внедрение такой мировой практики специалистами Энергоатома и экспертами ГИЯРУ существенно повысило эффективность и качество всех процедур», – заявил президент НАЭК.
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