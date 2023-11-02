Термін експлуатації енергоблока №1 Південноукраїнської АЕС планують продовжити до 2033 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В "Енергоатомі" прийнято рішення про можливість продовження довгострокової безпечної експлуатації енергоблока №1 Південноукраїнської АЕС ще на 10 років. Зміни до ліцензії будуть внесені невдовзі Державною інспекцією ядерного регулювання України. Про це повідомив президент ДП «Енергоатом» Петро Котін, передає УНН.
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«2 листопада 2023 року прийнято рішення про можливість продовження довгострокової безпечної експлуатації енергоблока №1 Південноукраїнської АЕС ще на 10 років – до грудня 2033. Відповідні зміни до ліцензії незабаром будуть внесені Державною інспекцією ядерного регулювання України», - повідомив Котін.
Деталі
Питання обговорювалось за підсумками засідання Колегії Держатомрегулювання, зокрема розглядався стан виконання робіт з обґрунтування можливості подальшої довгострокової експлуатації енергоблока №1.
«Ми отримали підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації цього енергоблока ще на 10 років, протягом яких гарантовані ядерна та радіаційна безпека, захист персоналу, населення та довкілля. Унікальність цієї події в тому, що вперше в Україні всі необхідні процедури та експертизи для отримання відповідного висновку здійснювались згідно із західними стандартами та без тривалого відключення енергоблоку», - наголосив Петро Котін.
Також він зазначив, що раніше, для проведення усіх експертиз та дотримання процедур щодо прийняття рішення про можливість подальшої експлуатації енергоблока будь-якої з вітчизняних атомних електростанцій енергоблок мав бути зупинений на тривалий термін – від 200 до 250 днів.
«Цього разу ми пройшли всі необхідні процедури для продовження терміну експлуатації першого енергоблока ПАЕС зберігаючи генерацію та забезпечуючи електроенергією Україну та українців. Впровадження такої світової практики фахівцями Енергоатома та експертами ДІЯРУ суттєво підвищило ефективність та якість усіх процедур», – заявив президент НАЕК.
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