Тереза ​​Мэй: Международные компании, базирующиеся в Великобритании и ЕС, получат выгоду от Brexit

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Международные компании, которые базируются на территории Соединенного Королевства и стран ЕС, получат выгоду от Brexit. Об этом заявила в субботу на пресс-конференции в Буэнос-Айресе после окончания саммита "Группы двадцати" премьер-Министерка Большая Британии Тереза Мэй, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Международные компании, которые инвестировали финансы в производство на территории Великобритании, и все те, кто использует европейские базы для того, чтобы удовлетворять потребности британского рынка, получат выгоду от тех договоренностей, по которым мы достигли согласия”, — сказала она.

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Мэй добавила, что она воспользовалась аргентинским саммитом G20 для того, чтобы проинформировать зарубежных коллег о согласовании с британским кабинетом министров и властью в Брюсселе соглашений по условиям Brexit.

“Впервые за последние четыре десятилетия в Соединенном Королевстве будет независимая торговая политика и активная роль на глобальной сцене. Это произойдет когда мы займем наше место во Всемирной торговой организации в апреле 2019”, — назвала глава британского правительства одну из выгод выхода своей страны из европейского сообщества.

По ее словам, уже совсем скоро после формального выхода из ЕС Лондон сможет заключить торговые соглашения со многими зарубежными партнерами. “Это соглашение прокладывает Великобритании путь к более светлому будущему. Это было подтверждено во время обсуждения торговых вопросов, которые у меня состоялись в эти два дня. Друзья и партнеры дали четко понять, что они хотят как можно скорее подписать с нами амбициозные торговые соглашения”, — сказала Мэй.

Как ранее информировал УНН, Банк Англии в своей 87-страничные доклады , в которой анализируются четыре возможных варианта влияния Brexit на экономику Соединенного Королевства, выступил с предупреждением о том, что, по его прогнозам, курс британского фунта стерлингов может упасть на 25% при, если процесс выхода Великобритании из Евросоюза пойдет по наихудшему сценарию.

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