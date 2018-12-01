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Тереза Мей: Міжнародні компанії у Великій Британії та ЄС отримають вигоду від Brexit

Тереза Мей: Міжнародні компанії у Великій Британії та ЄС отримають вигоду від Brexit

Київ • УНН

 • 7287 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міжнародні компанії, які базуються на території Сполученого Королівства та країн ЄС, отримають вигоду від Brexit. Про це заявила в суботу на прес-конференції у Буенос-Айресі після закінчення саміту “Групи двадцяти” прем’єр-міністерка Велика Британії Тереза ​​Мей, інформує УНН із посиланням на ТАРС.

“Міжнародні компанії, які інвестували кошти у виробництво на території Великої Британії, і всі ті, хто використовує європейські бази для того, щоб задовольняти потреби британського ринку, отримають вигоду від тих домовленостей, за якими ми досягли згоди”, — сказала вона.

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Мей додала, що вона скористалася аргентинським самітом G20 для того, щоб проінформувати зарубіжних колег про узгоджену британським кабінетом міністрів і владою в Брюсселі угоду за умовами Brexit.

“Вперше за останні чотири десятиліття у Сполучене Королівство буде незалежна торгова політика і активна роль на глобальній сцені, коли ми займемо наше місце у Світовій організації торгівлі у квітні 2019 року”, — назвала глава британського уряду одну з вигод виходу своєї країни з європейського співтовариства.

За її словами, вже зовсім скоро після формального виходу з ЄС Лондон зможе укласти торговельні угоди із багатьма зарубіжними партнерами. “Ця угода прокладає Великій Британії шлях до більш світлого майбутнього. Це було підтверджено під час обговорення торгових питань, які у мене відбулися в ці два дні. Друзі та партнери дали чітко зрозуміти, що вони прагнуть якомога швидше підписати із нами амбітні торгові угоди”, — сказала Мей.

Як раніше інформував УНН, Банк Англії у своїй 87-сторінкові доповіді, в якій аналізуються чотири можливих варіанти впливу Brexit на економіку Сполученого Королівства, виступив із попередженням про те, що, за його прогнозами, курс британського фунта стерлінгів може впасти на 25% у разі, якщо процес виходу Великої Британії з Євросоюзу піде за найгіршим сценарієм. 

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