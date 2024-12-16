Теракт в Днепре: суд арестовал подозреваемого
Киев • УНН
37-летний мужчина, подозреваемый в теракте в центре Днепра, взят под стражу. Суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.
Суд арестовал 37-летнего мужчину, которого подозревают в совершении террористического акта в центре Днепра, что привело к гибели человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
"По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.
Дополнение
14 декабря 2024 года в 14:45 в Днепре возле административного здания прогремел взрыв. В результате теракта погиб мужчина. Тяжело ранены еще один мужчина и двое полицейских, которые в то время находились на службе. Позже полиция Днепра задержала подозреваемого в теракте.
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры 37-летнему гражданину, задержанному в Днепре, было сообщено о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего за собой гибель человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины).