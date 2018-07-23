Теракт возле аэропорта Кабула: число жертв возросло

Ответственность за теракт взяли на себя террористы "Исламского государства".

Ранее сообщалось, что после прибытия в аэропорт афганской столицы генерала и вице-президента Абдул-Рашида Дустума террорист-смертник взорвал себя. Погибли люди, которые собрались, чтобы встретить политика, в основном его сторонники. Дустум прибыл в Афганистан после годичного пребывания в Турции. Он сел в бронированный автомобиль и направился под охраной вооруженного конвоя в свою резиденцию. Сообщается, что из его кортежа никто не пострадал.