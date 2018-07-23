Теракт біля аеропорту Кабула: кількість жертв зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Кількість загиблих у результаті вибуху біля міжнародного аеропорту Кабула, який стався в неділю, зросла до 23 осіб. Поранення дістали 107 осіб. Про це заявили в афганському Міністерстві охорони здоров'я, повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Відповідальність за теракт взяли на себе терористи "Ісламської держави".
Раніше повідомлялося, що незабаром після прибуття в аеропорт афганської столиці генерала і віце-президента Абдул-Рашида Дустума терорист-смертник підірвав себе. Загинули люди, які зібралися, щоб зустріти політика, в основному його прихильники. Дустум прибув до Афганістану після річного перебування в Туреччині. Він сів в броньований автомобіль і попрямував під охороною озброєного конвою в свою резиденцію. Повідомляється, що з його кортежу ніхто не постраждав.