Теракт біля аеропорту Кабула: кількість жертв зросла

Відповідальність за теракт взяли на себе терористи "Ісламської держави".

Раніше повідомлялося, що незабаром після прибуття в аеропорт афганської столиці генерала і віце-президента Абдул-Рашида Дустума терорист-смертник підірвав себе. Загинули люди, які зібралися, щоб зустріти політика, в основному його прихильники. Дустум прибув до Афганістану після річного перебування в Туреччині. Він сів в броньований автомобіль і попрямував під охороною озброєного конвою в свою резиденцію. Повідомляється, що з його кортежу ніхто не постраждав.