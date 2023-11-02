Тепло и ветрено, местами - дожди: чего сегодня ждать от погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня в Украине ожидается теплая погода, местами - дожди, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
По данным синоптиков, сегодня в юго-восточной, днем и в восточной части и на крайнем западе страны дожди;
на остальной территории без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных, местами и в Винницкой и Житомирской областях порывы 15-20 м/с.
"Температура ночью 3-8° тепла, на юге страны до 12°; днем 10-15°, на Закарпатье, Одесской и Николаевской областях до 19°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 8-13°", - сообщили в Укргидрометцентре.
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