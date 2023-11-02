Тепло і вітряно, місцями - дощі: чого сьогодні чекати від погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні в Україні очікується тепла погода, місцями - дощі, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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За даними синоптиків, сьогодні у південно-східній, вдень і у східній частині та на крайньому заході країни дощі;
на решті території без опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у західних, місцями і у Вінницькій та Житомирській областях пориви 15-20 м/с.
"Температура вночі 3-8° тепла, на півдні країни до 12°; вдень 10-15°, на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині до 19°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°", - повідомили в Укргідрометцентрі.
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