Теперь решение за парламентом: Конституционный суд Молдовы одобрил референдум о вступлении в ЕС

Конституционный суд Молдовы во вторник, 16 апреля, объявил положительное заключение на запрос депутатов партии власти "Действие и солидарность" (PAS) о проведении референдума о вступлении в ЕС. Об этом пишет УНН со ссылкой на NewsMaker.

Детали

Отмечается, что в запросе указана дата проведения референдума о вступлении в ЕС 20 октября. Теперь окончательное решение о проведении референдума должен утвердить парламент страны.

Согласно референдуму, если жители Молдовы проголосуют за вступление в ЕС, то в Конституцию внесут несколько поправок. В преамбуле Конституции появится упоминание о европейской идентичности и о необратимости Европейского пути развития Молдовы.

Также в Конституции появится отдельная статья "Европейская интеграция". В ней укажут, что Молдова присоединяется к договорам о создании ЕС и к актам, пересматривающим учредительные договоры ЕС.

После присоединения к этим договорам и актам они будут иметь приоритет перед национальными законами.

Напомним,

Посол Молдовы при ЕС рассчитывает, что Кишинев может начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до конца июня 2024 года, продвигаясь в процессе вступления быстрее, чем страны Западных Балкан.

До конца 2024 года Молдова выйдет из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ