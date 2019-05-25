Теннисистка Ястремская добыла трофей турнира WTA в Страсбурге
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Украинка Даяна Ястремская победила на грунтовом турнире WTA серии Premier International в Страсбурге. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины, передает УНН.
Ястремская в своем третьем по карьеру финале WTA встретилась с четвертой сеяной Каролин Гарсией, на счету были победы над Элиной Свитолиной и Мартой Костюк (в четвертьфинале этого Страсбурга). Одесситка выиграла предыдущие два финала, а сегодня продолжила свою абсолютную победную серию — 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).
Во втором сете Даяна вела — 5:3, подавала на матч при счете — 5:4. Но Гарсия выиграла четыре гейма подряд и забрала сет — 7:5. В десятом гейме решающей партии уже Ястремская была вынуждена отыгрываться с матч-болов на собственной подаче. Затем был тай-брейк, который одесситка провела просто безупречно — 7:6 (7:3).
Примечательно, что данный финал стал самым длинным в WTA-туре в этом году — 2:00 и 58 минут.
Заметим, что для Ястремской это третий финал в карьере, и третий титул.
Кроме того добавим, одесситка стала лишь четвертой теннисисткой в этом году, победившей на двух турнирах WTA (Бертенс, Плишкова, Петра Квитова).