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Теннисистка Ястремская добыла трофей турнира WTA в Страсбурге

Теннисистка Ястремская добыла трофей турнира WTA в Страсбурге

Киев  •  УНН

 • 9861 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Украинка Даяна Ястремская победила на грунтовом турнире WTA серии Premier International в Страсбурге. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины, передает УНН.

Ястремская в своем третьем по карьеру финале WTA встретилась с четвертой сеяной Каролин Гарсией, на счету были победы над Элиной Свитолиной и Мартой Костюк (в четвертьфинале этого Страсбурга). Одесситка выиграла предыдущие два финала, а сегодня продолжила свою абсолютную победную серию — 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).

Во втором сете Даяна вела — 5:3, подавала на матч при счете — 5:4. Но Гарсия выиграла четыре гейма подряд и забрала сет — 7:5. В десятом гейме решающей партии уже Ястремская была вынуждена отыгрываться с матч-болов на собственной подаче. Затем был тай-брейк, который одесситка провела просто безупречно — 7:6 (7:3).

Примечательно, что данный финал стал самым длинным в WTA-туре в этом году — 2:00 и 58 минут.

Заметим, что для Ястремской это третий финал в карьере, и третий титул.

Кроме того добавим, одесситка стала лишь четвертой теннисисткой в этом году, победившей на двух турнирах WTA (Бертенс, Плишкова, Петра Квитова).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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