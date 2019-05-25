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Тенісистка Ястремська здобула трофей турніру WTA в Страсбурзі

Тенісистка Ястремська здобула трофей турніру WTA в Страсбурзі

Київ • УНН

 • 9861 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Українка Даяна Ястремська перемогла на ґрунтовому турнірі WTA серії Premier International у Страсбурзі. Про це інформує Федерація тенісу України, передає УНН.

Ястремська в своєму третьому за кар’єру фіналі WTA зустрілася з четвертою сіяною Каролін Гарсією, на чиєму рахунку були перемоги над Еліною Світоліною та Мартою Костюк (у чвертьфіналі цього Страсбурга). Одеситка виграла попередні два фінали, а сьогодні продовжила свою абсолютну переможну серію — 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).

В другому сеті Даяна вела — 5:3, подавала на матч за рахунку — 5:4. Але Гарсія виграла чотири гейми поспіль і забрала сет — 7:5. В десятому геймі вирішальної партії вже Ястремська була змушена відіграватися з матч-болів на власній подачі. Потім був тай-брейк, який одеситка провела просто бездоганно — 7:6 (7:3).

Примітно, що даний фінал став найдовшим в WTA-турі у цьому році — 2 години та 58 хвилин.

Зауважимо, що для Ястремської це третій фінал в кар’єрі, та третій титул.

Крім того додамо, одеситка стала лише четвертою тенісисткою в цьому році, яка перемогла на двох турнірах WTA (Кікі Бертенс, Кароліна Плішкова, Петра Квітова).

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