Тенісистка Ястремська здобула трофей турніру WTA в Страсбурзі

Ястремська в своєму третьому за кар’єру фіналі WTA зустрілася з четвертою сіяною Каролін Гарсією, на чиєму рахунку були перемоги над Еліною Світоліною та Мартою Костюк (у чвертьфіналі цього Страсбурга). Одеситка виграла попередні два фінали, а сьогодні продовжила свою абсолютну переможну серію — 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).

В другому сеті Даяна вела — 5:3, подавала на матч за рахунку — 5:4. Але Гарсія виграла чотири гейми поспіль і забрала сет — 7:5. В десятому геймі вирішальної партії вже Ястремська була змушена відіграватися з матч-болів на власній подачі. Потім був тай-брейк, який одеситка провела просто бездоганно — 7:6 (7:3).

Примітно, що даний фінал став найдовшим в WTA-турі у цьому році — 2 години та 58 хвилин.

Зауважимо, що для Ястремської це третій фінал в кар’єрі, та третій титул.

Крім того додамо, одеситка стала лише четвертою тенісисткою в цьому році, яка перемогла на двох турнірах WTA (Кікі Бертенс, Кароліна Плішкова, Петра Квітова).