Теннисистка Ястремская продолжила победную матчевую серию на турнирах WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. На соревнованиях категории WTA в Люксембурге в одиночном разряде стартовала 18-летняя Даяна Ястремская, которой противостояла Варвара Лепченко из США, сообщает УНН.
Первый сет был за украинкой 6:2, которая осуществила три брейка. Далее спортсменки устроили на корте настоящий триллер. Два последующих сета завершились на тай-брейке - 6:7 (10) и 7:6 (5). Таким образом, за 3 часа и 6 игровых минут путевку во второй круг получила одесситка.
Примечательно, что в следующем раунде Ястремской будет противостоять 2-кратная победительница турниров Большого Шлема испанка Гарбинье Мугуруса (2 сеяная).
Добавим, что другая представительница Украины Екатерина Козлова в трех сетах уступила словенке Якупович - 6:7 (3), 6:3, 4:6.
Как сообщал УНН, Ястремская стала победительницей соревнований WTA в Гонконге.