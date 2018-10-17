Тенісистка Ястремська продовжила переможну матчеву серію на турнірах WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На змаганнях категорії WTA у Люксембурзі в одиночному розряді стартувала 18-річна Даяна Ястремська, якій протистояла Варвара Лепченко із США, повідомляє УНН.
Перший сет був за українкою 6:2, яка здійснила три брейки. Далі спортсменки влаштували на корті справжній трилер. Два наступні сети завершилися на тай-брейку – 6:7 (10) та 7:6 (5). Таким чином за 3 години та 6 ігрових хвилин путівку до другого кола здобула одеситка.
Примітно, що у наступному раунді Ястремській протистоятиме 2-кратна переможниця турнірів Великого Шолому іспанка Гарбіньє Мугуруса (2 сіяна).
Додамо, що інша представниця України Катерина Козлова в трьох сетах поступилася словенці Якупович – 6:7 (3), 6:3, 4:6.
Як повідомляв УНН, Ястремська стала переможницею змагань WTA у Гонконзі.