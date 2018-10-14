Українська тенісистка Ястремська перемогла на турнірі в Гонконзі

"Даяна Ястремська зробила це! Вона здобула свій перший титул WTA на турнірі Hong Kong Tennis Open", - йдеться у повідомленні.

Українка отримала перемогу над китаянкою Ван Цян з рахунком 6:2, 6:1.

Як повідомляв УНН, після перемоги у фіналі 18-річна українка потрапить одразу в топ-70 ракеток світу.

The 2018 @HKTennisOpen Champion Dayana Yastremska! pic.twitter.com/fjBytlZrHw