Українська тенісистка Ястремська перемогла на турнірі в Гонконзі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська вперше у своїй кар'єрі перемогла на турнірі категорії WTA в Гонконзі, передає УНН з посиланням на повідомлення WTA у Twitter.
"Даяна Ястремська зробила це! Вона здобула свій перший титул WTA на турнірі Hong Kong Tennis Open", - йдеться у повідомленні.
Українка отримала перемогу над китаянкою Ван Цян з рахунком 6:2, 6:1.
Як повідомляв УНН, після перемоги у фіналі 18-річна українка потрапить одразу в топ-70 ракеток світу.
The 2018 @HKTennisOpen Champion Dayana Yastremska! pic.twitter.com/fjBytlZrHw— WTA (@WTA) 14 жовтня 2018 р.