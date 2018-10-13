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Ястремська вперше вийшла у фінал тенісного турніру WTA

Ястремська вперше вийшла у фінал тенісного турніру WTA

Київ • УНН

 • 9675 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Тенісистка з Одеси Даяна Ястремська у 18 років пробилася у свій перший в кар'єрі фінал турніру категорії WTA, інформує кореспондент УНН.

У першому сеті півфінального протистояння турніру в Гонконзі Ястремьска поступалася 40-й ракетці світу китаянці Чжан Шуай 2:5, але не дала суперниці подати на сет, відповівши двома брейками в кінці партії – 7:5.

Другий сет також був дещо схожим за сценарієм зі стартовим. Китаянка стартувала з брейку, але згодом втратила два гейми на своїй подачі – 6:4.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світоліна не змогла вийти в півфінал турніру в Гонконзі

Як і в більшості випадків попередніх матчів на турнірі, Ястремська мала кращу кількість ейсів (3:0), але припустилася 4-х подвійних помилок.

Відзначимо, що у фіналі на Ястремську очікує матч з кривдницею Еліни Світоліної – китаянки Ван Цян (6 сіяна), яка в півфіналі перемогла іспанку Мугурусу (4 сіяну).

Примітно, що у випадку перемогу у фіналі 18-річна українка потрапить одразу в топ-70 ракеток світу.

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