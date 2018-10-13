Ястремская впервые вышла в финал теннисного турнира WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская в 18 лет пробилась в свой первый в карьере финал турнира категории WTA, передает корреспондент УНН.
В первом сете полуфинального противостояния турнира в Гонконге Ястремская уступала 40-й ракетке мира китаянке Чжан Шуай 2:5, но не дала сопернице подать на сет, ответив двумя брейками в конце партии - 7:5.
Второй сет также был несколько похожим по сценарию со стартовым. Китаянка стартовала с брейка, но впоследствии потеряла два гейма на своей подаче - 6:4.
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Как и в большинстве случаев предыдущих матчей на турнире, Ястремская имела лучшее количество эйсов (3:0), но допустила 4-ре двойные ошибки.
Отметим, что в финале Ястремскую ожидает матч с обидчицей Элины Свитолиной - китаянкой Ван Цян (6 сеяная), которая в полуфинале победила испанку Мугурусу (4 сеяной).
Примечательно, что в случае победы в финале 18-летняя украинка попадет сразу в топ-70 ракеток мира.