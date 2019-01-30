Теннисистка Ястремская пробилась в четвертьфинал соревнований WTA в Таиланде
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Одесская теннисистка Даяна Ястремская продолжила выступления на теннисном турнире в Хуахине (Таиланд), сообщает корреспондент УНН.
Во втором круге наша соотечественница разобралась с 129 ракеткой мира китаянкой Шуай Пен. В первом сете для выигрыша хватило двух брейков, во втором одного - 6:1, 6:4.
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Примечательно, что следующей соперницей украинской теннисистки по четвертьфиналу станет первая сеяная испанка Гарбинье Мугуруса.
Отметим, что наша Екатерина Козлова уступила шестой сеяной Айли Томлянович из Австралии - 6:7 (0), 1:6.
Напомним, Ястремская выступит за сборную Украины в ближайших матчах Кубка Федерации.