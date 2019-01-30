Тенісистка Ястремська пробилася до чвертьфіналу змагань WTA у Таїланді

У другому колі наша співвітчизниця розібралася із 129 ракеткою світу китаянкою Шуай Пен. У першому сеті для виграшу вистачило двох брейків, у другому одного – 6:1, 6:4.

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Примітно, що наступною суперницею української тенісистки по чвертьфіналу стане перша сіяна іспанка Гарбіньє Мугуруса.

Зауважимо, що наша Катерина Козлова поступилася шостій сіяній Айли Томлянович з Австралії – 6:7 (0), 1:6.

Нагадаємо, Ястремська виступить за збірну України в найближчих матчах Кубку Федерації.