Теннисистка Ястремская победила россиянку на старте соревнований в Майами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Третий номер женского тенниса Украины Даяна Ястремская впервые в карьере выиграла матч основной сетки на турнире категории WTA Premier Mandatory, информирует УНН со ссылкой на WTA.
В стартовом матче турнира в Майами 18-летняя одесситка обыграла российскую теннисистку Екатерину Александрову - 6:3, 6:2.
На выигрыш наша землячка потратила 70 минут и осуществила пять брейков.
Отметим, что счет личных баталий стал 3:1 в пользу Ястремской.
Во втором круге Ястремская сыграет с 12-й сеяной Эшли Барти из Австралии. Для нашей теннисистки это будет шестой поединок против соперницы из топ-20 рейтинга. В предыдущих матчах были получены две победы против 3-х поражений.
Добавим, что в финале квалификации Екатерина Козлова уступила Монике Никулеску из Румынии.