Тенісистка Ястремська перемогла росіянку на старті змагань у Маямі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Третій номер жіночого тенісу України Даяна Ястремська вперше в кар'єрі виграла матч основної сітки на турнірі категорії WTA Premier Mandatory, інформує УНН з посиланням на WTA.
У стартовому матчі турніру в Маямі 18-річна одеситка обіграла російську тенісистку Катерину Александрову – 6:3, 6:2.
На виграш наша землячка витратила 70 хвилин і здійснила п'ять брейків.
Зазначимо, що рахунок особистих баталій став 3:1 на користь Ястремської.
У другому колі Ястремська зіграє з 12-ю сіяною Ешлі Барті з Австралії. Для нашої тенісистки це буде шостий поєдинок проти суперниці з топ-20 рейтингу. В попередніх матчах були одержані дві звитяги проти 3-х поразок.
Додамо, що у фіналі кваліфікації Катерина Козлова поступилася Моніці Нікулеску з Румунії.