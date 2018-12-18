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Теннисистка Свитолина призналась о самом тяжелом проведен поединок сезона

Киев • УНН

 • 7894 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина рассказала о своем самом тяжелом матче по итогам 2018 года, сообщает УНН со ссылкой на WTA.

Теннисистка Свитолина призналась о самом тяжелом проведен поединок сезона

Четвертая ракетка мира в интервью WTA, отметила, что для нее самым сложным в нынешнем сезоне была баталия с Плишкова в Брисбене.

“Думаю, это был поединок против Плишкова в Брисбене. Это был полуфинал, была большая битва. Я очень гордилась, что смогла показать лучшую игру и выиграть матч”, — отметила ведущая спортсменка Украины.

Напомним, что Свитолина выиграла звание лучшей теннисистки мира в октябре.

Как сообщал УНН, Свитолина назвала первые турниры в которых примет участие в следующем году.

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