Теннисистка Свитолина призналась о самом тяжелом проведен поединок сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина рассказала о своем самом тяжелом матче по итогам 2018 года, сообщает УНН со ссылкой на WTA.
Четвертая ракетка мира в интервью WTA, отметила, что для нее самым сложным в нынешнем сезоне была баталия с Плишкова в Брисбене.
“Думаю, это был поединок против Плишкова в Брисбене. Это был полуфинал, была большая битва. Я очень гордилась, что смогла показать лучшую игру и выиграть матч”, — отметила ведущая спортсменка Украины.
Напомним, что Свитолина выиграла звание лучшей теннисистки мира в октябре.
Как сообщал УНН, Свитолина назвала первые турниры в которых примет участие в следующем году.