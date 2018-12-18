Тенісистка Світоліна зізналася про найважчий проведений поєдинок сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Перша “ракетка” України Еліна Світоліна розповіла про свій найважчий матч за підсумками 2018 року, повідомляє УНН з посилання на WTA.
Четверта ракетка світу в інтерв’ю WTA, зазначила, що для неї найскладнішим у нинішньому сезоні була баталія із Кароліною Плішковою в Брісбені.
“Думаю, це був поєдинок проти Кароліни Плішкової в Брісбені. Це був півфінал, була велика битва. Я дуже пишалася, що змогла показати кращу гру і виграти матч”, — наголосила провідна спортсменка України.
Нагадаємо, що Світоліна вигравала звання кращої тенісистки світу у жовтні місяці.
Як повідомляв УНН, Світоліна назвала перші турніри в яких візьме участь в наступному році.